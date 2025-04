Les 4 Fantastiques : Premiers Pas

Avec pour toile de fond un monde rétro-futuriste inspiré des années 60, LES 4 FANTASTIQUES : PREMIERS PAS de Marvel Studios présente la Première Famille Marvel : Reed Richards/M. Fantastique (Pedro Pascal), Sue Storm/La Femme Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm/La Torche Humaine (Joseph Quinn) et Ben Grimm/La Chose (Ebon Moss-Bachrach) alors qu'ils affrontent leur plus grand défi. Contraints de concilier leur rôle de héros avec la force de leur lien familial, ils doivent défendre la Terre contre un dieu spatial vorace nommé Galactus (Ralph Ineson) et sa Messagère énigmatique, la Surfeuse d'Argent (Julia Garner). Et comme si le projet de Galactus de dévorer toute la planète et ses habitants ne suffisait pas, les enjeux deviennent vite personnels. Le film d'action et d'aventure est aussi interprété par Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne et Sarah Niles. Réalisé par Matt Shakman, produit par Kevin Feige et les producteurs délégués Louis D’Esposito, Grant Curtis et Tim Lewis, LES 4 FANTASTIQUES : PREMIERS PAS de Marvel Studios sort en salles le 23 juillet 2025.