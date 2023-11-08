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The Marvels

1h 45min

8 novembre 2023

Action, Aventures, Science-fiction, Super-héros

Carol Danvers, alias Captain Marvel, doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les Krees. Des effets inattendus l’obligent désormais à assumer le fardeau d'un univers déstabilisé. Au cours d’une mission qui la propulse au sein d’un étrange vortex étroitement lié aux actions d’une révolutionnaire kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan - alias Miss Marvel, sa super-fan de Jersey City - et à ceux de sa nièce, la Capitaine Monica Rambeau, désormais astronaute au sein du S.A.B.E.R. D’abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt obligé de faire équipe et d’apprendre à travailler de concert pour sauver l'univers. Un seul nom pour cela : "The Marvels" !

Durée: 1h 45min
Date de sortie: 8 novembre 2023

  • Réalisé par

    Nia DaCosta

  • Écrit par

    Megan McDonnell, Nia DaCosta, Elissa Karasik, Zeb Wells

  • Produit par

    Kevin Feige

  • Distribution

    Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Park Seo-joon

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