Nouvelles productions originales, grands films, séries cultes et encore + en streaming
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Tout ce qu'il faut savoir à propos de Disney+
Disney+ réunit les meilleures histoires des univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu et bien + dans une destination. Découvrez dans cet article encore plus de raisons d'aimer Disney+.
Disney+ est accessible sur de nombreux appareils. Faites votre choix entre télévision, ordinateur, tablette, téléphone, console et bien d'autres. En plus, vous pouvez créer plusieurs profils pour que chacun ait accès à une sélection de contenus qui lui correspond.
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La destination des univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu et bien +
Disney+ offre un divertissement pour toutes les envies, à portée de main.
Seulement sur Disney+
Des productions originales incontournables, de grands films et des séries cultes pour un divertissement sans fin.
- Tell Me Lies — Tell Me Lies suit une relation tumultueuse mais enivrante.
- Paradise — La tranquillité de Paradise vole en éclats lorsqu'un meurtre est commis et qu'une enquête s'ouvre.
- Les outsiders du monde animal — Ryan Reynolds fait l'éloge des héros étranges et méconnus du règne animal.
- bref.2 — Ça y est, il a 40 ans. Pour lui, rien n’a vraiment bougé. Il est temps que les choses changent.
- Andor — Cassian Andor poursuit son destin de héros de la Rébellion.
- The Bear — Cette saison, l'équipe est déterminée à faire passer le restaurant au niveau supérieur.
- High Potential — High Potential suit une mère célibataire dotée d'un talent atypique pour résoudre les crimes.
- Futurama — Une série d'animation comique sur un homme congelé en 1999 et décongelé à l'aube du 31e siècle.
- Eyes of Wakanda — À travers l'histoire, des guerriers wakandais partent à la recherche d'artéfacts en vibranium.
- Élémentaire — Feu, eau, air et terre. Rencontrez les habitants d'Element City.
Nous répondons à vos questions à propos de Disney+
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