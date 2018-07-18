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Marvel Studios' Ant-Man et La Guêpe

Tous publics

1h 58min

18 juillet 2018

Action et aventures, Comédie, Science-fiction, Super-héros

Ant-Man et La Guêpe: un nouveau chapître de l'Univers Marvel avec des héros dotés de l'incroyable faculté de rétrécir. Au lendemain de Captain America : Civil War, Scott Lang est confronté à ses choix de père et de super-héros. Alors qu'il peine déjà à allier sa vie personnelle et ses responsabilités en tant qu'Ant-Man, Hope Van Dyne et le Docteur Hank Pym le sollicitent d'urgence pour une nouvelle mission. Scott doit ré-endosser son costume et lutter aux côtés de la Guêpe pour lever le voile sur d'anciens secrets.

Rated: Tous publics
Durée: 1h 58min
Date de sortie: 18 juillet 2018

  • Réalisé par

    Peyton Reed

  • Écrit par

    Chris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari

  • Produit par

    Kevin Feige

  • Distribution

    Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, David Dastmalchian, Tip "T.I." Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale, Randall Park, Abby Ryder Fortson

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