Marvel Studios' Ant-Man et La Guêpe

Ant-Man et La Guêpe: un nouveau chapître de l'Univers Marvel avec des héros dotés de l'incroyable faculté de rétrécir. Au lendemain de Captain America : Civil War, Scott Lang est confronté à ses choix de père et de super-héros. Alors qu'il peine déjà à allier sa vie personnelle et ses responsabilités en tant qu'Ant-Man, Hope Van Dyne et le Docteur Hank Pym le sollicitent d'urgence pour une nouvelle mission. Scott doit ré-endosser son costume et lutter aux côtés de la Guêpe pour lever le voile sur d'anciens secrets.