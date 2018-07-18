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Marvel Studios' Ant-Man et La Guêpe
Ant-Man et La Guêpe: un nouveau chapître de l'Univers Marvel avec des héros dotés de l'incroyable faculté de rétrécir. Au lendemain de Captain America : Civil War, Scott Lang est confronté à ses choix de père et de super-héros. Alors qu'il peine déjà à allier sa vie personnelle et ses responsabilités en tant qu'Ant-Man, Hope Van Dyne et le Docteur Hank Pym le sollicitent d'urgence pour une nouvelle mission. Scott doit ré-endosser son costume et lutter aux côtés de la Guêpe pour lever le voile sur d'anciens secrets.
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Réalisé parPeyton Reed
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Écrit parChris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari
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Produit parKevin Feige
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DistributionPaul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, David Dastmalchian, Tip "T.I." Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale, Randall Park, Abby Ryder Fortson