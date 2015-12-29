Carte réservée aux nouveaux abonnés.

Offre non cumulable avec un abonnement existant et soumise à conditions.

Nos histoires grandissent à vos côtés

Les cartes d'abonnement Disney+ sont des cartes physiques qui vous permettent d'offrir un abonnement Standard d'un an à Disney+ pour 109,90€ ou 3 mois à 32,97€. L’abonnement Standard vous donne accès au service sans pub, avec 2 lectures simultanées, une qualité vidéo jusqu’à 1080p et un son jusqu’à 5.1 et ce, partout et à tout moment grâce à la fonction téléchargement. C'est le meilleur moyen d'offrir Disney+ à ses amis et à sa famille.

Comment fonctionnent les cartes d'abonnement ?

C'est très simple : vous pouvez trouver des cartes d'abonnement Disney+ dans les magasins partenaires. Il suffit de prendre votre carte dans le rayon et de vous rendre à la caisse. Là, au moment de l'achat de la carte, un code vous sera remis qui permettra au bénéficiaire de la carte de l'activer. Le code doit être utilisé lors de l'enregistrement de la carte sur la page disneyplus.com/activation. Veillez surtout à ne pas le perdre !

N'oubliez pas que l'abonnement ne peut être activé que par les nouveaux abonnés. Si vous avez déjà un abonnement Disney+ actif, vous ne pourrez profiter de la carte pour recharger votre abonnement qu'une fois que celui-ci aura expiré et que vous aurez désactivé votre mode de paiement.

Avant d'acheter la carte ou pour plus d'informations, n’hésitez pas à prendre connaissance des conditions générales d’utilisation.

Où acheter des cartes d'abonnement ?

Les cartes d'abonnement sont disponibles auprès de tous les grands détaillants digitaux et physiques et en particulier dans les réseaux Cultura et Auchan et la plupart des commerces de proximité équipés de terminaux destinés à l'achat de recharges d'abonnement.