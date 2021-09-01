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Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux

2h 0min

1 septembre 2021

Action, Aventures, Fantaisie, Super-héros

Dans “Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux” des Studios Marvel, Simu Liu interprète Shang-Chi, qui doit faire face à un passé qu’il pensait oublié quand il est entraîné dans les griffes de la mystérieuse organisation des Dix Anneaux. “Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux” est réalisé par Destin Daniel Cretton et produit par Kevin Feige et Jonathan Schwartz, avec Louis D’Esposito, Victoria Alonso et Charles Newirth comme producteurs exécutifs. Dave Callaham & Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham ont écrit le scénario d’après une histoire originale de Dave Callaham & Destin Daniel Cretton.

Rated:
Durée: 2h 0min
Date de sortie: 1 septembre 2021

  • Réalisé par

    Destin Daniel Cretton

  • Écrit par

    Dave Callaham, Destin Daniel Cretton, Andrew Lanham

  • Produit par

    Kevin Feige, Jonathan Schwartz

  • Distribution

    Simu Liu, Awkwafina, Meng'er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Ronny Chieng, Michelle Yeoh, Tony Leung

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