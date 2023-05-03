Les Gardiens de la Galaxie: Volume 3

Dans le film "Les Gardiens de la Galaxie : Volume 3" des studios Marvel, notre équipe de marginaux bien-aimée a bien changé. Après avoir acheté Knowhere au Collectionneur, les Gardiens s’emploient à réparer les dégâts extrêmes causés par Thanos. Ils sont en effet bien déterminés à faire de Knowhere un refuge sûr, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour tous les réfugiés déplacés par la dure réalité de l'univers. Mais très vite, leurs vies sont bouleversées par les échos du passé turbulent de Rocket. Peter Quill, encore sous le choc de la perte de Gamora, doit rallier son équipe pour une mission dangereuse visant à sauver Rocket. Une mission qui, en cas d’échec, pourrait bien conduire à la fin des Gardiens tels que nous les connaissons.