Comment regarder les films Marvel dans l'ordre

L'univers Marvel est nouveau pour vous ? Ou vous cherchez à rafraîchir vos connaissances ? Quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez regarder les films Marvel, vous avez le choix entre plusieurs options pour démarrer votre prochaine session de streaming.

Bien sûr, il y a la méthode la plus populaire, qui consiste à regarder les films Marvel dans l'ordre de sortie, en commençant par Tony Stark lorsqu'il devient Iron Man. Vous pourrez ainsi suivre et réagir à l'histoire telle qu'elle était prévue à l'origine.

Si ce n'est pas votre premier visionnage, vous souhaiterez peut-être regarder le film dans l'ordre chronologique, afin d'apprendre les détails clés en temps réel au plus près des personnages. En suivant cette approche, vous commencerez par Captain America : First Avenger, et finirez par Avengers Endgame. C'est un peu plus compliqué à suivre, mais nous vous proposons ci-dessous la liste complète des films Marvel dans un ordre chronologique pour vous aider dans votre quête.

Mais l'Univers Cinématographique de Marvel ne se limite pas seulement aux films ! Vous pouvez également trouver toutes les séries originales de Marvel Studios en streaming, exclusivement sur Disney+, pour vous permettre de mieux connaître vos personnages préférés tout en en découvrant de nombreux nouveaux.