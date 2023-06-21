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Dernière mise à jour : juillet 2023
Marvel sur Disney+ : Films, dates de sorties, séries en production
Disney+ est la destination de l'univers Marvel avec les séries et les films disponibles en streaming dans un seul écrin. Mais avec autant de personnages et d'histoires, par où commencer et comment suivre tous les nouveaux titres qui vous sont proposés ?
Ne vous inquiétez pas, nous avons tout prévu avec ce guide complet :
Quels sont les films Marvel disponibles actuellement sur Disney+ ?
Depuis que Tony Stark a construit sa première armure, les films Marvel ont captivé les téléspectateurs du monde entier, offrant une combinaison parfaite de comédie, de fantaisie et d'action. Au cours des 14 dernières années, ils ont porté au grand écran des personnages emblématiques tels que Doctor Strange, Black Widow et Captain America, finalement réunis pour former Les Avengers.
Si chaque fan de l'univers Marvel a probablement une réponse différente lorsqu'il s'agit de choisir les meilleurs films Marvel, le premier Iron Man, Black Panther, Thor : Ragnarok, ou bien le final épique qui a fait exploser les records du box-office partout dans le monde, Avengers : Endgame, font partie des meilleurs choix possibles.
Vous êtes prêt à vous lancer mais vous vous demandez quels sont les films Marvel disponibles sur Disney Plus ? Continuez à lire l'article pour découvrir toutes les histoires épiques de l'univers Marvel dès maintenant en streaming sur le service.
Les derniers films Marvel disponibles sur Disney+
Comment regarder les films Marvel dans l'ordre
L'univers Marvel est nouveau pour vous ? Ou vous cherchez à rafraîchir vos connaissances ? Quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez regarder les films Marvel, vous avez le choix entre plusieurs options pour démarrer votre prochaine session de streaming.
Bien sûr, il y a la méthode la plus populaire, qui consiste à regarder les films Marvel dans l'ordre de sortie, en commençant par Tony Stark lorsqu'il devient Iron Man. Vous pourrez ainsi suivre et réagir à l'histoire telle qu'elle était prévue à l'origine.
Si ce n'est pas votre premier visionnage, vous souhaiterez peut-être regarder le film dans l'ordre chronologique, afin d'apprendre les détails clés en temps réel au plus près des personnages. En suivant cette approche, vous commencerez par Captain America : First Avenger, et finirez par Avengers Endgame. C'est un peu plus compliqué à suivre, mais nous vous proposons ci-dessous la liste complète des films Marvel dans un ordre chronologique pour vous aider dans votre quête.
Mais l'Univers Cinématographique de Marvel ne se limite pas seulement aux films ! Vous pouvez également trouver toutes les séries originales de Marvel Studios en streaming, exclusivement sur Disney+, pour vous permettre de mieux connaître vos personnages préférés tout en en découvrant de nombreux nouveaux.
Quelles sont les séries originales Marvel disponibles sur Disney+ ?
Avec autant de nouvelles sorties ces deux dernières années, vous n'avez peut-être pas suivi toutes les séries Marvel qui sont disponibles sur Disney Plus en ce moment. WandaVision a été la première à être lancée en 2021, suivant les personnages principaux à travers différentes époques de la télévision. Mais tout n’est peut-être pas ce qu'il paraît être dans la petite ville de Westview.
Puis est arrivée une suite de séries tournées vers l'action qui ont connu un grand succès, avec Falcon et le Soldat de l'hiver, Loki, Hawkeye, et même une série animée intitulée What If...? Ces Disney Plus Originals nous ont donné l'occasion de nous plonger encore un peu plus dans l'univers de Marvel, révélant davantage le passé de chaque personnage tout en racontant de nouvelles histoires exclusives.
La saison 2022 a déjà vu Moon Knight et Miss Marvel prendre vie pour les fans de comics, rivalisant pour la place de meilleure série TV sur la plateforme Disney Plus. La liste des super-héros de Marvel étant appelée à s'étoffer d'ici la fin de l'année, il est temps de se rattraper en regardant tout cela en streaming sur Disney Plus.
Les dernières séries originales Marvel disponibles sur Disney+
Comment regarder les séries Marvel dans l'ordre de leur sortie
Que vous n'ayez pas encore regardé toutes les nouvelles séries Marvel, ou que vous cherchiez à rafraîchir vos connaissances avec un deuxième (ou troisième, ou quatrième...) visionnage, il peut être délicat de décider dans quel ordre regarder les séries Marvel sur Disney Plus.
Tout comme pour les films, certains fans préfèrent regarder les séries Marvel dans l'ordre de leur sortie.
Cela signifie que vous ne comprendrez les détails clés de l'intrigue qu'au moment où les scénaristes ont voulu que le public les comprenne, et que vous vivrez chaque rebondissement comme un véritable téléspectateur de la première heure.
- Agent Carter
- WandaVision
- Falcon et le Soldat de l'hiver
- Loki
- Hawkeye
- Moon Knight
- Miss Marvel
- She-Hulk : Avocate
Comment regarder les séries Marvel dans l'ordre chronologique ?
Si vous voulez revisiter des personnages comme Miss Marvel et Hawkeye, vous pouvez regarder les séries Marvel dans l'ordre chronologique. Vous pourrez ainsi suivre l'évolution des super-héros des années 1940 jusqu'à aujourd'hui, en commençant par Agent Carter, lorsque Peggy rejoint le S.H.I.E.L.D.
Regarder les séries Marvel dans l'ordre chronologique est souvent considéré comme un peu plus compliqué à comprendre, mais nous vous proposons la liste complète ci-dessous pour vous aider.
- Agent Carter
- Loki
- WandaVision
- Falcon et le Soldat de l'hiver
- Hawkeye
- Moon Knight
- Miss Marvel
- She-Hulk : Avocate
Les nouveaux films et séries originales Marvel à venir sur Disney+
Si vous avez déjà rattrapé votre retard et que vous êtes impatients de découvrir votre prochaine série préférée, vous serez heureux d'apprendre que de nombreuses séries seront bientôt disponibles sur Disney Plus. Coté Marvel, vous aurez prochainement sur la plateforme les deuxièmes saisons de Loki et What If...?
Restez connectés pour plus d'informations sur les futures sorties, et notamment sur Secret Invasion, Ironheart et d'autres films Marvel à venir. Vous ne voulez pas manquer une seule série ? Inscrivez-vous à Disney Plus dès aujourd'hui et commencez à regarder !
Voici un aperçu de ce qui a déjà été annoncé, y compris les dates de sortie, les informations sur le casting et plus encore :
Secret Invasion
Date de sortie : 21 juin 2023
Dans cette série inspirée du crossover de comics éponyme, une faction de Skrulls métamorphes a infiltré la Terre depuis des années lorsque Nick Fury (interprété par Samuel L. Jackson) et Talos le Skrull (Ben Mendelsohn) font équipe après leur rencontre dans Captain Marvel.
Ironheart
Date de sortie : A venir
Cette série présente Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, une inventrice de génie à l'origine de l'armure la plus sophistiquée depuis Iron Man.
Les autres films et séries originales Marvel à venir sur Disney+
- Loki saison 2 – 6 octobre 2023
- Echo - 29 novembre 2023
Nous espérons que vous attendez ces nouveautés Marvel avec autant d'impatience que nous. Pour en savoir plus au sujet des prochains contenus disponibles sur Disney+, consultez régulièrement cet article !