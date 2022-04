Dernière mise à jour : avril 2022

Que regarder sur Disney+ ?

Disney+, c'est la destination de toutes vos envies. Avec du divertissement en continu signé Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Star, vous ne vous ennuierez jamais.

Découvrez les productions originales, les grands classiques, les séries cultes, et plus encore. Regardez et téléchargez des contenus exclusifs comme Week-end family, Alerte Rouge et Pam & Tommy ainsi que les coups de cœur des fans comme Les Simpson ou Grey's Anatomy. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir.

De Cendrillon, La Belle et la Bête et La Petite Sirène à Vaiana et La Reine des Neiges, sans oublier le remake live-action de Mulan ou Raya et le Dernier Dragon, accédez à l'intégralité d'un catalogue de contenus tous plus merveilleux les uns que les autres. Ces films très appréciés du grand public s'accompagnent de centaines de séries, courts-métrages et épisodes spéciaux Disney Channel, dont Phinéas et Ferb ou La Bande à Picsou. Regardez aussi les grands classiques comme Madame Doubtfire, Sister Act et Maman, j'ai raté l'avion qui sauront assurément vous mettre de bonne humeur.

Explorez l'univers cinématographique Marvel en regardant Captain Marvel, Black Panther et Les Gardiens de la Galaxie, ou encore Loki, la production originale Disney+ avec Tom Hiddleston dans le rôle principal. Si vous préférez Star Wars, redécouvrez avec les épisodes 1 à 8, la production originale Disney+ The Mandalorian, ainsi que la collection complète de Star Wars : The Clone Wars.

Parmi nos contenus préférés, regardez également Free Solo, le documentaire National Geographic primé aux OSCARS®, mais aussi Le monde selon Jeff Goldblum, Le monde de Dory, Avatar ou L'Âge de glace.