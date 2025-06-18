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Elio

Tous publics

1h 39min

18 juin 2025

Action et aventures, Animation, Comédie, Science-fiction

Depuis toujours, l’humanité lève les yeux vers les étoiles en quête de réponses… et cette fois, l’univers a répondu ! Elio, un garçon de 11 ans rêveur et passionné d’espace, peine à trouver sa place sur Terre. Mais sa vie bascule lorsqu’il est mystérieusement téléporté dans le Communiverse — une organisation intergalactique rassemblant des représentants (aussi étranges que fascinants) de galaxies lointaines. Pris par erreur pour l’ambassadeur officiel de la Terre, il se retrouve propulsé au cœur d’une mission aussi périlleuse qu’extraordinaire. Heureusement, il pourra compter sur Glordon, un extraterrestre aussi loufoque qu’attachant, et sur sa tante Olga, qui veille sur lui depuis la Terre. Au cours de cette aventure hors du commun, Elio devra prouver qu’il est le digne représentant des humains tout en découvrant qui il est vraiment et où se trouve sa place.

Rated: Tous publics
Durée: 1h 39min
Date de sortie: 18 juin 2025

  • Réalisé par

    Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina

  • Produit par

    Mary Alice Drumm

  • Distribution

    Nathan Dupont, Zita Hanrot, Noé Richard, Emmanuel Jacomy, Caroline Victoria, Faustine Legrand

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