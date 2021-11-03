Les Éternels

LES ÉTERNELS de Marvel Studios suit un groupe de héros venus des confins du cosmos qui ont veillé sur la Terre depuis l’aube de l’Humanité. La réapparition mystérieuse des Déviants, des créatures monstreuses censées avoir disparu depuis des siècles, contraint les Éternels à se retrouver pour défendre une fois de plus l’Humanité.