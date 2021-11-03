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Les Éternels

2h 37min

3 novembre 2021

Action, Aventures, Science-fiction, Super-héros

LES ÉTERNELS de Marvel Studios suit un groupe de héros venus des confins du cosmos qui ont veillé sur la Terre depuis l’aube de l’Humanité. La réapparition mystérieuse des Déviants, des créatures monstreuses censées avoir disparu depuis des siècles, contraint les Éternels à se retrouver pour défendre une fois de plus l’Humanité.

Rated:
Durée: 2h 37min
Date de sortie: 3 novembre 2021

  • Réalisé par

    Chloé Zhao

  • Distribution

    Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek, Angelina Jolie

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