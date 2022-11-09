Black Panther: Wakanda Forever

Dans “Black Panther: Wakanda Forever” de Marvel Studios, la Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje se battent pour protéger leur nation de l'intervention des puissances mondiales suite au décès du Roi T’Challa. Tandis que les Wakandais luttent pour ouvrir un nouveau chapitre, nos héros doivent s'unir, avec l'aide de Nakia, membre des Chiens de Guerre et d'Everett Ross, afin d'ouvrir un nouveau chemin pour le royaume du Wakanda. Avec Tenoch Huerta dans le rôle de Namor, roi d'une nation cachée au fond des mers, le film met aussi en vedette Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena et Alex Livanalli.