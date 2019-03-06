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Marvel Studios' Captain Marvel

Tous publics

2h 4min

6 mars 2019

Action et aventures, Science-fiction, Super-héros

Captain Marvel, des Studios Marvel, est une aventure qui se situe dans les années 90, à une période inédite dans l'histoire de l'univers cinématographique Marvel, au cours de laquelle Carol Danvers devient l'une des plus puissantes héroïnes de tous les temps. Une guerre galactique entre deux peuples d'extraterrestres atteint la terre entraînant Carol Danvers et un petit groupe d'alliés au centre de la tourmente.

Rated: Tous publics
Durée: 2h 4min
Date de sortie: 6 mars 2019

  • Réalisé par

    Anna Boden, Ryan Fleck

  • Écrit par

    Anna Boden, Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet

  • Produit par

    Kevin Feige

  • Distribution

    Brie Larson, Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace

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