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Marvel Studios' Captain Marvel
Captain Marvel, des Studios Marvel, est une aventure qui se situe dans les années 90, à une période inédite dans l'histoire de l'univers cinématographique Marvel, au cours de laquelle Carol Danvers devient l'une des plus puissantes héroïnes de tous les temps. Une guerre galactique entre deux peuples d'extraterrestres atteint la terre entraînant Carol Danvers et un petit groupe d'alliés au centre de la tourmente.
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Réalisé parAnna Boden, Ryan Fleck
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Écrit parAnna Boden, Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet
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Produit parKevin Feige
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DistributionBrie Larson, Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace