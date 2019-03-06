Marvel Studios' Captain Marvel

Captain Marvel, des Studios Marvel, est une aventure qui se situe dans les années 90, à une période inédite dans l'histoire de l'univers cinématographique Marvel, au cours de laquelle Carol Danvers devient l'une des plus puissantes héroïnes de tous les temps. Une guerre galactique entre deux peuples d'extraterrestres atteint la terre entraînant Carol Danvers et un petit groupe d'alliés au centre de la tourmente.