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Billie, à la croisée des mondes
Dans sa nouvelle aventure initiatique empreinte de magie intitulée « Billie, à la croisée des mondes », les studios d’animation Walt Disney nous présentent Billie, une adolescente impulsive et anticonformiste. Billie est tout le contraire d’Alice - sa mère - une femme prudente et réfléchie. Lorsque la jeune fille libère accidentellement des pouvoirs magiques qu’elle ignorait, elle se retrouve propulsée bien au-delà de son domicile, vers un royaume magique appelé Hexe où elle est accueillie par Madame Quill – une plume enchantée – et Elias Quire, un journal merveilleux. Au fil d’un périple riche en rebondissements, Billie découvre des mystères familiaux qui pourraient changer à jamais le monde magique des sorcières… Réalisé par Fawn Veerasunthorn et Jason Hand, coréalisé par Josie Trinidad, et produit par Roy Conli et Yvett Merino, « Billie, à la croisée des mondes » sortira exclusivement en salle le 25 novembre 2026.
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Le Diable s'habille en Prada 2
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L’Âge de Glace : Le Réveil du Volcan
L'Âge de Glace : Le Réveil du Volcan marque le retour sur grand écran du mammouth Manny, du tigre à dents de sabre Diego, du paresseux Sid, de la belette borgne Buck et de la mammouth femelle Ellie, sans oublier les chasseurs de noisettes invétérés que sont Scrat et Baby Scrat, ou bien encore les turbulents opossums Crash et Eddie. Jaillissant d’un volcan en pleine éruption, tous se lancent bientôt tête baissée dans une nouvelle aventure déjantée au cours de laquelle, entre dinosaures et coulées de lave, ils vont être amenés à arpenter des recoins encore inexplorés du Monde perdu...
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Nero, chat noir
Dans le film d’animation « Nero, chat noir » des studios Disney et Pixar, Nero, un chat noir au passé bien rempli, commence à se demander s’il a vraiment mené les bonnes vies, après avoir arpenté pendant des années les rues de la Cité des Doges. Endetté comme jamais auprès de Rocco - le parrain de la pègre locale - il se retrouve dans une situation tellement délicate qu’il n’a plus d’autre choix que de nouer une amitié aussi improbable qu’essentielle qui pourrait enfin lui révéler sa véritable raison d’être… À moins que Venise n’ait le dernier mot ! "Nero, chat noir" est réalisé par Enrico Casarosa et produit par Andrea Warren, l'équipe à qui l'on doit "Luca", le long-métrage Disney et Pixar nommé aux Oscars©. "Nero, chat noir" exclusivement au cinéma en mars 2027.
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Oasis : Don't Look Back In Anger
DON’T LOOK BACK IN ANGER retrace les retrouvailles des frères Liam et Noel Gallagher et la tournée triomphale à guichets fermés qui s’en est suivie. Oasis Live '25 a marqué l'un des retours rock les plus attendus de notre époque. Le film documentaire offre un regard intimiste sur le plus grand événement musical de 2025, capturant tout autant l'expérience et les émotions du groupe que celles de ses fans partout à travers le monde.
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Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Le Mandalorien et Grogu se lancent dans la plus palpitante de leurs missions dans « Star Wars: The Mandalorian and Grogu » de Lucasfilm, une toute nouvelle aventure Star Wars qui sortira en exclusivité dans les salles le 20 mai 2026. L'Empire maléfique est tombé, et les seigneurs de guerre impériaux sont dispersés à travers la galaxie. Alors que la nouvelle République naissante s'efforce de protéger tout ce pour quoi la Rébellion s'est battue, elle fait appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin (Pedro Pascal) et à son jeune apprenti Grogu. Sigourney Weaver partage également l'affiche de « Star Wars: The Mandalorian and Grogu », réalisé par Jon Favreau. Le film est produit par Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni et Ian Bryce, avec une musique composée par Ludwig Göransson.
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Toy Story 5
Les jouets sont de retour dans Toy Story 5, des studios Disney et Pixar, et cette fois-ci, ils rencontrent la Tech. La tâche de Buzz, Woody, Jessie et du reste de la bande se complique de plus en plus lorsqu'ils se retrouvent face à cette toute nouvelle menace qui plane sur leur monde. Réalisé par Andrew Stanton, coréalisé par Kenna Harris et produit par Lindsey Collins, Toy Story 5 exclusivement au cinéma, le 17 juin 2026.
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Vaiana, la légende du bout du monde
Dans "Vaiana", le live action Disney du film d'animation "Vaiana : La légende du bout du monde", nominé aux oscars, Vaiana répond à l'appel de l'océan et entreprend, pour la première fois, un voyage inoubliable au-délà du récif de son île Motonui. En compagnie du demi-dieu Maui, elle tentera d'assurer la prospérité de son peuple. Le film est réalisé par Thomas Kail, maintes fois récompensé ("Hamilton"). Les spectateurs pourront découvrir des sites et des décors fabuleux, et réentendre les chansons de "Vaiana" exclusivement au cinéma en Juillet 2026.