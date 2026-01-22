Dans sa nouvelle aventure initiatique empreinte de magie intitulée « Billie, à la croisée des mondes », les studios d’animation Walt Disney nous présentent Billie, une adolescente impulsive et anticonformiste. Billie est tout le contraire d’Alice - sa mère - une femme prudente et réfléchie. Lorsque la jeune fille libère accidentellement des pouvoirs magiques qu’elle ignorait, elle se retrouve propulsée bien au-delà de son domicile, vers un royaume magique appelé Hexe où elle est accueillie par Madame Quill – une plume enchantée – et Elias Quire, un journal merveilleux. Au fil d’un périple riche en rebondissements, Billie découvre des mystères familiaux qui pourraient changer à jamais le monde magique des sorcières… Réalisé par Fawn Veerasunthorn et Jason Hand, coréalisé par Josie Trinidad, et produit par Roy Conli et Yvett Merino, « Billie, à la croisée des mondes » sortira exclusivement en salle le 25 novembre 2026.