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Black Widow

2h 13min

7 juillet 2021

Action, Aventures, Science-fiction, Super-héros

Dans le thriller d'espionnage et d'action BLACK WIDOW de Marvel Studios, Natasha Romanoff alias Black Widow affronte le côté sombre de son héritage au moment où se déclenche une dangereuse conspiration liée à son passé. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l'anéantir, Natasha doit se replonger dans son histoire en tant qu'espionne, et les relations brisées qui ont jalonné sa route bien avant qu'elle devienne une Avenger.

Rated:
Durée: 2h 13min
Date de sortie: 7 juillet 2021

  • Réalisé par

    Cate Shortland

  • Écrit par

    Eric Pearson

  • Produit par

    Kevin Feige

  • Distribution

    Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz

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