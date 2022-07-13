Thor: Love and Thunder

Dans “Thor: Love and Thunder” de Marvel Studios, le Dieu du Tonnerre entame un voyage à nul autre pareil : la quête de la paix intérieure. Mais sa retraite est interrompue par un tueur galactique nommé Gorr le Dieu Boucher, qui vise l'extinction des dieux. Pour affronter cette menace, Thor s'assure l'aide du Roi Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à la surprise de Thor, parvient inexplicablement à manier son marteau magique, Mjolnir, sous l'identité de Mighty Thor, la Déesse du Tonnerre. Ensemble, ils s'embarquent dans une haletante aventure cosmique pour percer le mystère de le vengeance du Dieu Boucher et l'arrêter avant qu'il soit trop tard. Réalisé par Taika Waititi et produit par Kevin Feige et Brad Winderbaum.