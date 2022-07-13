* Abonnement requis | Offres dès 6,99 EUR par mois.

Thor: Love and Thunder

Tous publics

1h 59min

13 juillet 2022

Action et aventures, Comédie, Fantaisie, Romantique, Super-héros

Dans “Thor: Love and Thunder” de Marvel Studios, le Dieu du Tonnerre entame un voyage à nul autre pareil : la quête de la paix intérieure. Mais sa retraite est interrompue par un tueur galactique nommé Gorr le Dieu Boucher, qui vise l'extinction des dieux. Pour affronter cette menace, Thor s'assure l'aide du Roi Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à la surprise de Thor, parvient inexplicablement à manier son marteau magique, Mjolnir, sous l'identité de Mighty Thor, la Déesse du Tonnerre. Ensemble, ils s'embarquent dans une haletante aventure cosmique pour percer le mystère de le vengeance du Dieu Boucher et l'arrêter avant qu'il soit trop tard. Réalisé par Taika Waititi et produit par Kevin Feige et Brad Winderbaum.

Rated: Tous publics
Durée: 1h 59min
Date de sortie: 13 juillet 2022

  • Réalisé par

    Taika Waititi

  • Produit par

    Kevin Feige, Brad Winderbaum

  • Distribution

    Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Taika Waititi

Vidéos

En savoir plus sur nos films :

Suivez Disney sur:

Facebook
Instagram
X.com
Pinterest
Youtube