Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Le duo de super-héros Scott Lang (Paul Rudd) et Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) revient pour de nouvelles aventures de Ant-Man et la Guêpe. Avec les parents de Hope - Hank Pym (Michael Douglas) et Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), ainsi que Cassie Lang (Kathryn Newton), la fille de Scott, la famille va devoir explorer la Dimension Subatomique et côtoyer d’étranges nouvelles créatures, dans un périple qui les conduira bien au-delà de ce que tous croyaient possible. « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » est réalisé par Peyton Reed et produit par Kevin Feige, p.g.a., et Stephen Broussard, p.g.a., avec Jonathan Majors dans le rôle de Kang.