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Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Tous publics

2h 5min

15 février 2023

Action, Aventures, Comédie, Super-héros

Le duo de super-héros Scott Lang (Paul Rudd) et Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) revient pour de nouvelles aventures de Ant-Man et la Guêpe. Avec les parents de Hope - Hank Pym (Michael Douglas) et Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), ainsi que Cassie Lang (Kathryn Newton), la fille de Scott, la famille va devoir explorer la Dimension Subatomique et côtoyer d’étranges nouvelles créatures, dans un périple qui les conduira bien au-delà de ce que tous croyaient possible. « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » est réalisé par Peyton Reed et produit par Kevin Feige, p.g.a., et Stephen Broussard, p.g.a., avec Jonathan Majors dans le rôle de Kang.

Rated: Tous publics
Durée: 2h 5min
Date de sortie: 15 février 2023

  • Réalisé par

    Peyton Reed

  • Produit par

    Kevin Feige, Stephen Broussard

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