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Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Tous publics

2h 6min

4 mai 2022

Action et aventures, Fantaisie, Super-héros

Avec DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS de Marvel Studios, le Marvel Cinematic Universe ouvre les portes du Multivers et repousse ses frontières plus loin que jamais. Voyagez dans l'inconnu avec Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) qui, avec l'aide d'anciens et nouveaux alliés mystiques, doit traverser les réalités alternatives hallucinantes et dangereuses du Multivers pour affronter une mystérieuse adversaire. Avec également Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams, cette palpitante aventure d'action surnaturelle est réalisée par Sam Raimi. Produit par Kevin Feige, avec les producteurs exécutifs Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson et Jamie Christopher, le scénario a été écrit par Michael Waldron, d'après les comics Marvel de Stan Lee et Steve Ditko.

Rated: Tous publics
Durée: 2h 6min
Date de sortie: 4 mai 2022

  • Réalisé par

    Sam Raimi

  • Distribution

    Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez

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