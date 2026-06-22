Nero, chat noir

Aventures, Animation

Venise, ses canaux, ses superstitions. Après avoir arpenté pendant des années les rues de la Cité des Doges, Nero, un chat noir au passé bien rempli, commence à se demander s’il a vraiment mené les bonnes vies. Endetté comme jamais auprès de Rocco - le parrain de la pègre locale - il se retrouve dans une situation tellement délicate qu’il n’a plus d’autre choix que de nouer une amitié aussi improbable qu’essentielle qui pourrait enfin lui révéler sa véritable raison d’être… A moins que Venise n’ait le dernier mot !

Date de sortie: 3 mars 2027

  • Réalisé par

    Enrico Casarosa

  • Produit par

    Andrea Warren

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