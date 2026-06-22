Nero, chat noir

Venise, ses canaux, ses superstitions. Après avoir arpenté pendant des années les rues de la Cité des Doges, Nero, un chat noir au passé bien rempli, commence à se demander s’il a vraiment mené les bonnes vies. Endetté comme jamais auprès de Rocco - le parrain de la pègre locale - il se retrouve dans une situation tellement délicate qu’il n’a plus d’autre choix que de nouer une amitié aussi improbable qu’essentielle qui pourrait enfin lui révéler sa véritable raison d’être… A moins que Venise n’ait le dernier mot !