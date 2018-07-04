Les Indestructibles 2

Dans les Indestructibles 2, Hélène est sollicitée pour organiser le retour des Supers tandis que Bob mène une vie quotidienne héroïque à la maison entre Violette, Flèche, et le bébé, Jack- Jack, dont les pouvoirs sont sur le point de se révéler. Leurs missions respectives sont perturbées par l'arrivée d'un nouveau malfaiteur dont le plan brillant et dangereux menace tout. Mais les Parr ne manquent jamais l'occasion de relever un défi surtout lorsque Frozone est à leurs côtés. Dans ces moment-là ils sont " indestructibles".