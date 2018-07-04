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Les Indestructibles 2

Tous publics

1h 58min

4 juillet 2018

Action et aventures, Animation, Famille, Science-fiction

Dans les Indestructibles 2, Hélène est sollicitée pour organiser le retour des Supers tandis que Bob mène une vie quotidienne héroïque à la maison entre Violette, Flèche, et le bébé, Jack- Jack, dont les pouvoirs sont sur le point de se révéler. Leurs missions respectives sont perturbées par l'arrivée d'un nouveau malfaiteur dont le plan brillant et dangereux menace tout. Mais les Parr ne manquent jamais l'occasion de relever un défi surtout lorsque Frozone est à leurs côtés. Dans ces moment-là ils sont " indestructibles".

Rated: Tous publics
Durée: 1h 58min
Date de sortie: 4 juillet 2018

  • Écrit par

    Brad Bird

  • Produit par

    John Walker, Nicole Paradis Grindle

  • Distribution

    Caroline Maillard, Mila Pointet, Laurent Maurel, Thierry L. Desroses, Thierry Desroses, Julien Crampon, Eli Fucile

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