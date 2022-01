Luca

Situé dans une magnifique ville côtière de la Riviera italienne, le long-métrage de Disney et Pixar, “Luca”, raconte l’histoire d’un jeune garçon qui vit un été inoubliable, remplit de glaces à l’italienne, de pâtes et d’innombrables virées en scooter. Luca (voix de Jacob Tremblay) partage ces aventures avec son nouveau meilleur ami, Alberto (voix de Jack Dylan Grazer), mais tous ces bons moments sont menacés par un secret profondément enfoui : il y a des monstres marins d’un autre monde juste sous la surface de l’eau. “Luca” est réalisé par Enrico Casarosa (“La Luna”), nominé aux Oscars, et produit par Andrea Warren (“Lava,” “Cars 3”).