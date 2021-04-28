* Abonnement requis | Offres dès 6,99 EUR par mois.

Luca

Tous publics

1h 35min

Action, Aventures, Animation, Comédie

Situé dans une magnifique ville côtière de la Riviera italienne, le long-métrage de Disney et Pixar, “Luca”, raconte l’histoire d’un jeune garçon qui vit un été inoubliable, remplit de glaces à l’italienne, de pâtes et d’innombrables virées en scooter. Luca (voix de Jacob Tremblay) partage ces aventures avec son nouveau meilleur ami, Alberto (voix de Jack Dylan Grazer), mais tous ces bons moments sont menacés par un secret profondément enfoui : il y a des monstres marins d’un autre monde juste sous la surface de l’eau. “Luca” est réalisé par Enrico Casarosa (“La Luna”), nominé aux Oscars, et produit par Andrea Warren (“Lava,” “Cars 3”).

Rated: Tous publics
Durée: 1h 35min

  • Réalisé par

    Enrico Casarosa

  • Produit par

    Andrea Warren

  • Distribution

    Aloïs Le Labourier, Matt Mouredon, Juliette Davis, Chiara Mastroianni, Serge Biavan, Pierre Margot

Vidéos

En savoir plus sur nos films :

Suivez Disney sur:

Facebook
Instagram
X.com
Pinterest
Youtube