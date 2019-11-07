Soul

Qu'est-ce qui fait que vous êtes… VOUS ? Cet automne, les studios Pixar Animation présentent le film “Soul", l'histoire d'un modeste prof de musique, Joe Gardner (Omar Sy), qui décroche le contrat de sa vie dans le meilleur club de jazz de la ville. Un faux-pas le propulse des rues de New York dans le Grand Avant, un lieu fantastique où chaque nouvelle âme se voit attribuer sa personnalité, ses singularités et ses dadas, avant son séjour sur Terre. Determiné à reprendre le cours de sa vie, Joe s'associe avec une âme particulièrement précoce, 22 (Camille Cottin), qui n'a jamais été tentée par l'expérience humaine. En essayant désespérément de montrer à 22 tout ce qui fait le sel de la vie, Joe finira par trouver des réponses à quelques grandes questions existentielles.