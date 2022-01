Alerte Rouge

Avec « Alerte rouge », Disney et Pixar vous présentent Mei Lee, 13 ans, une ado sûre d’elle-même et ringarde, tiraillée entre son envie de rester une jeune fille obéissante et les chaos de la puberté. Sa mère, Ming, protectrice voire légèrement envahissante, n’est jamais bien loin d’elle, au grand désespoir de l’adolescente. Et comme si les changements qui s’opèrent, émotionnels et physiques, ne suffisaient pas, lorsqu’elle s’excite de trop, autant dire tout le temps, elle se transforme en panda roux géant ! Réalisé par Winner Domee récompensé aux Academy Award (Short Pixar « Bao ») et produit par Lindsey Collins.