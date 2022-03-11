Alerte Rouge

“ALERTE ROUGE” de Disney et Pixar présente Mei Lee, une adolescente de 13 ans bornée mais sûre d’elle, qui hésite entre rester la fille obéissante de sa mère et sombrer dans le chaos de l’adolescence. Ming, sa mère protective mais autoritaire, n’est jamais bien loin de sa fille, une triste réalité pour cette dernière. Et comme si les changements dans ses intérêts, ses relations et son corps n’étaient pas suffisants, à chaque fois que Mei Lee est un peu trop enthousiaste (ce qui arrive TOUJOURS), elle gonfle et devient un grand panda rouge ! Réalisé par Domee Shi (du court-métrage Pixar “Bao”) récompensée aux Academy Award® et produit par Lindsey Collins.