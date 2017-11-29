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Coco
Disney-Pixar nous offre un conte familial animé, drôle et plein d'aventures dans lequel un futur jeune musicien du nom de Miguel entame un voyage extraordinaire dans le monde magique de ses ancêtres. Là, Héctor, un charmant farceur, devient un ami précieux qui l'aidera à percer le mystère qui entoure l'histoire de sa famille et ses traditions.
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Réalisé parLee Unkrich
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Produit parDarla K. Anderson
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DistributionAndrea Santamaria, Ary Abittan, Bernard Gabay, Brigitte Virtudes, Cathy Cerda, Franck Capillery, Mario Pecqueur, Thierry Wermuth