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Coco

Tous publics

1h 46min

29 novembre 2017

Animation, Famille, Fantaisie, Comédie musicale

Disney-Pixar nous offre un conte familial animé, drôle et plein d'aventures dans lequel un futur jeune musicien du nom de Miguel entame un voyage extraordinaire dans le monde magique de ses ancêtres. Là, Héctor, un charmant farceur, devient un ami précieux qui l'aidera à percer le mystère qui entoure l'histoire de sa famille et ses traditions.

Rated: Tous publics
Durée: 1h 46min
Date de sortie: 29 novembre 2017

  • Réalisé par

    Lee Unkrich

  • Produit par

    Darla K. Anderson

  • Distribution

    Andrea Santamaria, Ary Abittan, Bernard Gabay, Brigitte Virtudes, Cathy Cerda, Franck Capillery, Mario Pecqueur, Thierry Wermuth

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