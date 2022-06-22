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Buzz l’Éclair

AL

1h 40min

22 juin 2022

Action, Aventures, Animation, Science-fiction

Disney et Pixar présentent “Buzz l’Éclair,” un film original. Cette aventure de science-fiction raconte la véritable origine de Buzz l’Éclair (le héros qui a inspiré le jouet) et nous fait découvrir le légendaire Ranger de l'Espace qui a séduit des générations de fans. Le réalisateur couronné aux Annie Awards et vétéran de Pixar, Angus MacLane, qui a co-réalisé en 2016 "Le Monde de Dory", est aux commandes de "Buzz l’Éclair". Le film est produit par Galyn Susman (le court-métrage “Toy Story : Hors du Temps”).

Rated: AL
Durée: 1h 40min
Date de sortie: 22 juin 2022

  • Réalisé par

    Angus MacLane

  • Produit par

    Galyn Susman

  • Distribution

    François Civil, Lyna Khoudri, Michaël Grégorio, Chantal Ladesou, Jean Barney, Virginie Émane, Maïk Darah, Pauline Moulène, Frantz Confiac, Volodia Serre, Lionel Lingelser, Donald Reignoux, Juliette Davis

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