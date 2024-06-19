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Vice-versa 2
Fraichement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui n’est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d’inattendu : l’arrivée de nouvelles émotions ! Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût - qui ont longtemps fonctionné avec succès - ne savent pas trop comment réagir lorsqu’Anxiété débarque. Et il semble qu'elle ne soit pas la seule…
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Réalisé parKelsey Mann
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Écrit parDave Holstein, Meg LeFauve
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Produit parMark Nielsen
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DistributionCharlotte Le Bon, Mélanie Laurent, Pierre Niney, Gilles Lellouche, Marilou Berry, Adèle Exarchopoulos, Dorothée Pousséo, Jaynelia Coadou, Kaycie Chase, Margaux Maillet, Lana Ropion, Amélia Ewu, Françoise Cadol, Alexis Victor, Maxime Hoareau