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Vice-versa 2

Tous publics

1h 36min

19 juin 2024

Animation, Passage à l'âge adulte

Fraichement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui n’est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d’inattendu : l’arrivée de nouvelles émotions ! Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût - qui ont longtemps fonctionné avec succès - ne savent pas trop comment réagir lorsqu’Anxiété débarque. Et il semble qu'elle ne soit pas la seule…

Rated: Tous publics
Durée: 1h 36min
Date de sortie: 19 juin 2024

  • Réalisé par

    Kelsey Mann

  • Écrit par

    Dave Holstein, Meg LeFauve

  • Produit par

    Mark Nielsen

  • Distribution

    Charlotte Le Bon, Mélanie Laurent, Pierre Niney, Gilles Lellouche, Marilou Berry, Adèle Exarchopoulos, Dorothée Pousséo, Jaynelia Coadou, Kaycie Chase, Margaux Maillet, Lana Ropion, Amélia Ewu, Françoise Cadol, Alexis Victor, Maxime Hoareau

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