Toy Story 4

Woody a toujours su quel était son rôle et que sa priorité était le bien-être de son enfant, que ce soit Andy ou Bonnie. Et lorsque le nouveau jouet artisanal adoré de Bonnie, appelé Fourchette, se prend pour un déchet, Woody décide de lui apprendre à accepter d'être un jouet. Mais un périple en camping-car en compagnie de ses anciens et nouveaux amis, dont La Bergère perdue de vue depuis si longtemps, va révéler à Woody à quel point le monde peut être gigantesque pour un jouet.