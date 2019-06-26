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Toy Story 4
Woody a toujours su quel était son rôle et que sa priorité était le bien-être de son enfant, que ce soit Andy ou Bonnie. Et lorsque le nouveau jouet artisanal adoré de Bonnie, appelé Fourchette, se prend pour un déchet, Woody décide de lui apprendre à accepter d'être un jouet. Mais un périple en camping-car en compagnie de ses anciens et nouveaux amis, dont La Bergère perdue de vue depuis si longtemps, va révéler à Woody à quel point le monde peut être gigantesque pour un jouet.
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Réalisé parJosh Cooley
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Écrit parAndrew Stanton, Stephany Folsom
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Produit parMark Nielsen, Jonas Rivera
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DistributionJean-Philippe Puymartin, Richard Darbois, Audrey Fleurot, Pierre Niney, Jamel Debbouze, Juliette Davis, Angèle, Franck Gastambide, Marc Arnaud, Ariane Aggiage, Guillaume Lebon, Rafaèle Moutier, Barbara Tissier, Brigitte Virtudes, Nathalie Bienaimé, Emily Davis, Henri Guybet, Patrick Préjean, Jean-Loup Horwitz, Françoise Pavy