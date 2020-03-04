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En avant

Tous publics

1h 42min

4 mars 2020

Aventures, Animation, Comédie, Famille et enfants

Dans En avant, de Disney-Pixar, deux jeunes frères elfes, Ian et Barley Lightfoot ont l'occasion inespérée de passer une dernière journée avec leur père décédé et se lancent dans une quête fantastique à bord de Guinevere, l'héroïque van de Barley. Comme toute bonne quête, la leur sera remplie de sorts magiques, de cartes codées, d'obstacles insurmontables et de découvertes incroyables. Mais en constatant la disparition de ses fils, Laurel, leur intrépide maman fait équipe avec la Manticore, une ancienne guerrière, mélange de lionne, de scorpionne et de chauve-souris, pour les retrouver. Malgré tous les dangers, cette journée magique pourrait être la plus importante de leur vie.

Rated: Tous publics
Durée: 1h 42min
Date de sortie: 4 mars 2020

  • Réalisé par

    Dan Scanlon

  • Écrit par

    Dan Scanlon, Jason Headley, Keith Bunin

  • Produit par

    Kori Rae

  • Distribution

    Thomas Solivérès, PIO MARMAÏ, Juliette Degenne, Maïk Darah, Gilles Morvan, Alexis Victor, Rebecca Finet, Laëtitia Lefebvre, Anne-Bérangère Pelluau, Frédérique Tirmont, Guillaume Lebon, Laurent Morteau, Thierry Garet, Michaël Aragones, Victor Aureillan, Alexandre Bierry, Nil Bosca, Augustin Brat, Pierre Carbonnier, Marjorie Dubus

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