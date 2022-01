En avant

Dans En avant, de Disney-Pixar, deux jeunes frères elfes, Ian et Barley Lightfoot ont l'occasion inespérée de passer une dernière journée avec leur père décédé et se lancent dans une quête fantastique à bord de Guinevere, l'héroïque van de Barley. Comme toute bonne quête, la leur sera remplie de sorts magiques, de cartes codées, d'obstacles insurmontables et de découvertes incroyables. Mais en constatant la disparition de ses fils, Laurel, leur intrépide maman fait équipe avec la Manticore, une ancienne guerrière, mélange de lionne, de scorpionne et de chauve-souris, pour les retrouver. Malgré tous les dangers, cette journée magique pourrait être la plus importante de leur vie.