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Encanto, la fantastique famille Madrigal

Tous publics

1h 42min

24 novembre 2021

Aventures, Animation, Fantaisie, Famille et enfants, Comédie musicale

Encanto, nouveau film des studios d’animation Disney, raconte l’histoire d’une famille extraordinaire, les Madrigal. C’est dans une maison magique au milieu des montagnes colombiennes, un merveilleux endroit enchanté nommé l’Encanto, qu’ils vivent loin des regards. La magie de l’Encanto a doté tous les enfants de la famille d’un don unique, allant de la force surhumaine au pouvoir de guérir. Tous sauf une : Mirabel. Lorsque celle-ci découvre que la magie entourant l’Encanto est en danger, Mirabel décide qu’elle, la seule Madrigal ordinaire, pourrait bien être le dernier espoir de sa famille. Le film inclut de toutes nouvelles chansons de Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Vaiana), lauréat des Emmy®, Grammy® et Tony Award®. Il a été réalisé par Byron Howard (Zootopie, Raiponce) et Jared Bush (co-réalisateur de Zootopie), co-réalisé par Charise Castro Smith (scénariste de The Death of Eva Sofia Valdez) et produit par Clark Spencer et Yvett Merino.

Rated: Tous publics
Durée: 1h 42min
Date de sortie: 24 novembre 2021

  • Réalisé par

    Jared Bush, Byron Howard

  • Écrit par

    Charise Castro Smith, Jared Bush

  • Produit par

    Yvett Merino, Clark Spencer

  • Distribution

    José Garcia, Juan Arbelaez, Camille Timmerman, Dominique Quesnel, Julian Ortiz Cardona, Ana Ka, Barbara Tissier, Sharon Laloum, Kaycie Chase, Tom Almodar, Noé Chabbat, Angèle Humeau, Benoît Cauden

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