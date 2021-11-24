Encanto, la fantastique famille Madrigal

Encanto, nouveau film des studios d’animation Disney, raconte l’histoire d’une famille extraordinaire, les Madrigal. C’est dans une maison magique au milieu des montagnes colombiennes, un merveilleux endroit enchanté nommé l’Encanto, qu’ils vivent loin des regards. La magie de l’Encanto a doté tous les enfants de la famille d’un don unique, allant de la force surhumaine au pouvoir de guérir. Tous sauf une : Mirabel. Lorsque celle-ci découvre que la magie entourant l’Encanto est en danger, Mirabel décide qu’elle, la seule Madrigal ordinaire, pourrait bien être le dernier espoir de sa famille. Le film inclut de toutes nouvelles chansons de Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Vaiana), lauréat des Emmy®, Grammy® et Tony Award®. Il a été réalisé par Byron Howard (Zootopie, Raiponce) et Jared Bush (co-réalisateur de Zootopie), co-réalisé par Charise Castro Smith (scénariste de The Death of Eva Sofia Valdez) et produit par Clark Spencer et Yvett Merino.