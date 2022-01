Encanto, la fantastique famille Madrigal

"Encanto", film d'animation des Studio Disney, raconte l'histoire d'une famille pas ordinaire, les Madrigal, qui vit cachée dans les montagnes de Colombie, dans une maison magique, une ville animée, un endroit fabuleux nommé un Encanto. La magie de l'Encanto a doté tous les enfants de la famille d'un pouvoir unique, de la force surnaturelle au pouvoir de guérir, tous les enfants, excepté Mirabel. Mais lorsqu'elle découvre que la magie qui entoure l'Encanto est en danger, Mirabel décide, qu'elle, la seule Madrigal ordinaire, pourrait bien être le dernier espoir de sa famille. Le film présentant des chansons du vainqueur des Emmy, Grammy, et Tony awards, Lin- Manuel Miranda ( "Hamilton", "Vaiana" ) est réalisé par Byron Howard ( "Zootopie", "Raiponce" ) et Jared Bush, (co-réalisateur de Zootopie), co-réalisé par Charise Castro Smith( Auteur de "The death of Eva Sofia Valdez") et produit par Clark Spencer et Yvett Merino