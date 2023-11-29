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WISH, Asha et la bonne étoile

Tous publics

1h 35min

29 novembre 2023

Action et aventures, Animation, Fantaisie, Famille et enfants

Asha, jeune fille de 17 ans à l’esprit vif vit à Rosas, un royaume fantastique où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu sincère et puissant aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis, le Roi Magnifico et prouver que le souhait d’une personne déterminée, allié à la magie des étoiles, peut réellement produire des miracles...

Rated: Tous publics
Durée: 1h 35min
Date de sortie: 29 novembre 2023

  • Réalisé par

    Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

  • Écrit par

    Jennifer Lee, Allison Moore

  • Produit par

    Juan Pablo Reyes, Peter Del Vecho

  • Distribution

    Océane Demontis, Lambert Wilson, Gérard Darmon

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