Wish, Asha et la bonne étoile

"Wish, Asha et la bonne étoile", film des Studios d'Animation Disney, est un film d'animation musicale qui invite le spectateur au royaume magique de Rosas où Asha, une idéaliste vive d'esprit, fait un vœu si puissant qu'elle obtient aussitôt une réponse cosmique sous la forme d'une boule d'énergie nommée Star. Ensemble, Asha et Star affrontent un ennemi redoutable, le Roi Magnifico, gouverneur de Rosas. Asha parvient à sauver son peuple et prouve ainsi que lorsqu'un humain courageux se connecte aux étoiles, de merveilleuses choses peuvent se produire.