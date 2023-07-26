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Le Manoir Hanté

Tous publics

2h 3min

26 juillet 2023

Action, Aventures, Comédie, Famille, Fantaisie

Inspiré de l’attraction mythique des parcs Disneyland, LE MANOIR HANTÉ raconte l’histoire d’une mère et son fils qui engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison.

Rated: Tous publics
Durée: 2h 3min
Date de sortie: 26 juillet 2023

  • Réalisé par

    Justin Simien

  • Produit par

    Dan Lin, Jonathan Eirich

  • Distribution

    Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Jamie Lee Curtis, Jared Leto

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