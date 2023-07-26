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Le Manoir Hanté
Inspiré de l’attraction mythique des parcs Disneyland, LE MANOIR HANTÉ raconte l’histoire d’une mère et son fils qui engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison.
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Réalisé parJustin Simien
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Produit parDan Lin, Jonathan Eirich
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DistributionLakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Jamie Lee Curtis, Jared Leto