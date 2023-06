Le Manoir Hanté

Inspiré de l’attraction mythique des parcs Disneyland, LE MANOIR HANTÉ raconte l’histoire d’une mère et son fils qui engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison. Réalisé par le cinéaste primé Justin Simien, cette effrayante comédie met en scène un casting de stars composé de : LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon et Dan Levy, avec Jamie Lee Curtis et Jared Leto dans le rôle de « The Hatbox Ghost ».