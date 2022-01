Raya et le dernier dragon

“Raya et le dernier dragon” film des Studios d’Animations Walt Disney nous invite dans le monde fantastique de Kumandra où les hommes et les dragons vivaient autrefois en harmonie. Aujourd’hui, cinq cents ans plus tard, les forces du mal sont de retour et il est du devoir de Raya, une guerrière solitaire, de retrouver le légendaire dernier dragon afin de rétablir la paix dans un pays fracturé. Au cours de son périple, elle comprendra qu’il faut plus qu’un dragon pour sauver le monde. Confiance et solidarité seront également nécessaires. Dans "Raya et le dernier dragon" Emilie Rault prête sa voix à Raya, une guerrière à l’esprit aussi affûté que son épée, et Géraldine Nakache est une dragonne mythique, magique, pleine d’autodérision nommée Sisu. Parmi les principaux personnages, il y a également Boun, un jeune entrepreneur rusé, âgé de 10 ans, Tong un adorable géant et Noi, le « bébé la terreur » et sa bande de Ongis.