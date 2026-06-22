Billie, à la croisée des mondes

Adolescente impulsive et anticonformiste, Billie est tout le contraire d’Alice - sa mère - une femme prudente et réfléchie. Lorsque la jeune fille libère accidentellement des pouvoirs magiques qu’elle ignorait, elle se retrouve propulsée bien au-delà de son domicile, vers un royaume magique appelé Hexe où elle est accueillie par Madame Quill – une plume enchantée – et Elias Quire, un journal merveilleux. Au fil d’un périple riche en rebondissements, Billie découvre des mystères familiaux qui pourraient changer à jamais le monde magique des sorcières…