Billie, à la croisée des mondes

25 novembre 2026

Animation

Adolescente impulsive et anticonformiste, Billie est tout le contraire d’Alice - sa mère - une femme prudente et réfléchie. Lorsque la jeune fille libère accidentellement des pouvoirs magiques qu’elle ignorait, elle se retrouve propulsée bien au-delà de son domicile, vers un royaume magique appelé Hexe où elle est accueillie par Madame Quill – une plume enchantée – et Elias Quire, un journal merveilleux. Au fil d’un périple riche en rebondissements, Billie découvre des mystères familiaux qui pourraient changer à jamais le monde magique des sorcières…

Date de sortie: 25 novembre 2026

  • Réalisé par

    Fawn Veerasunthorn, Jason Hand

  • Coréalisé par

    Josie Trinidad

  • Produit par

    Roy Conli, Yvett Merino

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