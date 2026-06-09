L’Âge de Glace : Le Réveil du Volcan

L'Âge de Glace : Le Réveil du Volcan marque le retour sur grand écran du mammouth Manny, du tigre à dents de sabre Diego, du paresseux Sid, de la belette borgne Buck et de la mammouth femelle Ellie, sans oublier les chasseurs de noisettes invétérés que sont Scrat et Baby Scrat, ou bien encore les turbulents opossums Crash et Eddie. Jaillissant d’un volcan en pleine éruption, tous se lancent bientôt tête baissée dans une nouvelle aventure déjantée au cours de laquelle, entre dinosaures et coulées de lave, ils vont être amenés à arpenter des recoins encore inexplorés du Monde perdu...