Le Diable s'habille en Prada 2
Près de vingt ans après, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci reprennent leurs rôles emblématiques de Miranda, Andy, Emily et Nigel, et nous replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable.
Réalisé parDavid Frankel
Écrit parAline Brosh Mckenna
Produit parWendy Finerman
DistributionMeryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak, Conrad Ricamora, Tracie Thoms, Tibor Feldman