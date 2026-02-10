Le Diable s'habille en Prada 2

29 avril 2026

Drame, Romantique

Près de vingt ans après, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci reprennent leurs rôles emblématiques de Miranda, Andy, Emily et Nigel, et nous replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable.

Rated:
Date de sortie: 29 avril 2026

  • Réalisé par

    David Frankel

  • Écrit par

    Aline Brosh Mckenna

  • Produit par

    Wendy Finerman

  • Distribution

    Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak, Conrad Ricamora, Tracie Thoms, Tibor Feldman

