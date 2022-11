Dumbo (2019)

Dumbo

Œuvre de Disney et du réalisateur Tim Burton, le film d'aventure Dumbo s'inspire du classique où sont mis à l'honneur les différences, la famille et les rêves. Max Medici (Danny DeVito), propriétaire d'un cirque en difficulté, engage Holt Farrier (Colin Farrell) pour prendre soin d'un bébé éléphant aux oreilles gigantesques. Quand on découvre que cet éléphant est capable de voler, le cirque suscite la convoitise de l'entrepreneur V.A. Vandevere (Michael Keaton) qui décide de l'engager pour en faire la vedette de son parc d'attractions, Dreamland. Dumbo connaît la gloire avec la charmante trapéziste, Colette Marchant (Eva Green). Mais Holt ne tarde pas à apprendre que la jolie devanture de Dreamland cache de sombres secrets. Avec l'ancienne troupe du cirque Medici, il va rendre à chacun sa liberté et sa joie de vivre.