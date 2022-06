Buzz l’Éclair

Disney et Pixar présentent “Buzz l’Éclair,” un film original. Cette aventure de science-fiction raconte la véritable origine de Buzz l’Éclair (le héros qui a inspiré le jouet) et nous fait découvrir le légendaire Ranger de l'Espace qui a séduit des générations de fans. Le réalisateur couronné aux Annie Awards et vétéran de Pixar, Angus MacLane, qui a co-réalisé en 2016 "Le Monde de Dory", est aux commandes de "Buzz l’Éclair". Le film est produit par Galyn Susman (le court-métrage “Toy Story : Hors du Temps”).