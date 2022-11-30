Avalonia, l'étrange voyage

Avalonia, l’étrange voyage, la comédie d’aventure bourrée d’action des studios Walt Disney Animation, nous emmène à la rencontre de trois générations de la légendaire famille Clade, alors qu’elles tentent de s’unir pour affronter les dangers de la terre inconnue qu’elles ont découverte sous leur propre monde. Jake Gyllenhaal prête sa voix à Searcher Clade, le père de famille qui voit sa vie totalement chamboulée par une mission des plus inattendues ; Dennis Quaid interprète Jaeger, son père, un explorateur haut en couleur, tandis que Jaboukie Young-White joue Ethan, son fils de 16 ans, qui s’embarque clandestinement sur la mission pour étancher sa soif d’aventure. Gabrielle Union interprète Meridian, pilote émérite et l'âme soeur de Searcher, tandis que Lucy Liu prête sa voix à Callisto Mal, l’intrépide présidente d’Avalonia qui dirige la mission d’exploration de ce monde étrange. Avalonia, l’étrange voyage est réalisé par Don Hall et Qui Nguyen, qui est aussi scénariste, et produit par Roy Conli.