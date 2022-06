Avalonia, l'étrange voyage

Avalonia, l’étrange voyage, le prochain film original des studios d’animation Walt Disney, entraînera les spectateurs dans un fabuleux voyage au cœur d'une terre inexplorée et menaçante peuplée de créatures fantastiques en compagnie des Clade, une famille d'explorateurs légendaires dont les différends pourraient faire échouer leur dernière et de loin leur plus importante mission.