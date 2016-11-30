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Vaiana, la légende du bout du monde

Tous publics

1h 47min

30 novembre 2016

Action et aventures, Animation, Famille, Fantaisie, Comédie musicale

Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la découverte des innombrables îles de l'Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait pourquoi... Vaiana, la légende du bout du monde raconte l'aventure d'une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche d'action, de rencontres et d'épreuves. En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la seule chose qu'elle a toujours cherchée : elle-même.

Rated: Tous publics
Durée: 1h 47min
Date de sortie: 30 novembre 2016

  • Réalisé par

    John Musker, Ron Clements

  • Écrit par

    Jared Bush

  • Produit par

    Osnat Shurer

  • Distribution

    Cerise Calixte, Anthony Kavanagh, Mareva Galanter, Jean-Luc Guizonne, Christine Delaroche, Adrien Antoine, Namakan Koné, Vanina Pradier, Achille Orsoni, Jean-Baptiste Anoumon, Mila Pointet

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