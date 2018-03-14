Un raccourci dans le temps

De la collaboration entre Disney et la réalisatrice Ava DuVernay est né le film d’aventure "Un raccourci dans le temps". Suite à la disparition du père de Meg Murry, un scientifique, trois guides mystiques (Mme Quidam, Mme Quiproquo et Mme Qui) se rendent sur Terre pour l’aider à le retrouver. Grâce à la « compraction », elles voyagent via un raccourci dans le temps et l’espace et sont transportées dans des mondes qui dépassent l’imagination, où elles seront confrontées à une force maléfique. Pour rentrer, Meg devra affronter ses démons et trouver la force de vaincre les Ténèbres qui menacent l’univers.