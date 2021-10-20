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Ron débloque

1h 46min

20 octobre 2021

Animation, Comédie

"Ron Débloque" présenté par 20th Century Studios et Locksmith Animation raconte l'histoire de Barney, un collégien mal à l'aise en société, et de Ron, son nouvel appareil connecté capable de marcher et de parler, censé être son "Meilleur ami prêt à l'emploi." Les dysfonctionnements comiques de Ron, à l'ère des réseaux sociaux, les propulsent tous les deux dans une aventure pleine de rebondissements au cours de laquelle l'adolescent et le robot vont expérimenter les joies et les difficultés d'une véritable amitié.

Rated:
Durée: 1h 46min
Date de sortie: 20 octobre 2021

  • Réalisé par

    Sarah Smith, Jean-Philippe Vine

  • Écrit par

    Peter Baynham, Sarah Smith

  • Produit par

    Julie Lockhart, Lara Breay

  • Distribution

    Aloïs Agaësse Agaësse, Marc Arnaud, Clara Quilichini, Arnaud Bedouet, Oscar Douieb, Guillaume Lebon, Emmanuel Garijo

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