Ralph 2.0

Walt Disney Animation Studios présentent Ralph 2.0, une aventure pleine de rebondissements. Les inséparables amis Ralph et Vanellope vont prendre tous les risques en s’aventurant dans le vaste univers d’Internet à la recherche d’un pièce de rechange pour réparer Sugar Rush, le jeu où vit Vanellope. Rapidement dépassés, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet pour naviguer dans ce monde étrange, et notamment à Yesss, la chef des algorithmes, le cœur et l’âme du site créateur de tendances, BuzzTube, ainsi qu’à Shank, la farouche pilote du jeu de course en ligne, La course infernale.