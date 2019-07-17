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Le Roi Lion (2019)

1h 58min

17 juillet 2019

Action, Aventures, Passage à l'âge adulte, Drame, Famille, Live Action, Comédie musicale

Le Roi Lion Disney réalisé par Jon Favreau, est un voyage au cœur de la savane africaine où un futur roi, vient de naître. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, et prend très à cœur son destin royal. Mais cette naissance ne fait pas le bonheur de tous au royaume. Scar, le frère de Mufasa, et ancien héritier du trône, a des projets très personnels. La bataille pour le trône du Rocher des Lions fait rage. Trahison, tragédie et violence poussent Simba à l'exil. Avec l'aide d'un nouveau duo d'amis excentriques, le lionceau devra grandir et trouver le moyen de reprendre ce qui lui appartient de droit. Le Roi Lion utilise de nouvelles techniques cinématographiques pour offrir une nouvelle vie à des personnages mythiques.

Durée: 1h 58min
Date de sortie: 17 juillet 2019

  • Réalisé par

    Jon Favreau

  • Écrit par

    Jeff Nathanson

  • Produit par

    Jon Favreau, Jeffrey Silver, Karen Gilchrist

  • Distribution

    Lorik Saxena, Lévanah Solomon, Diouc Koma

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