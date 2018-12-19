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Le retour de Mary Poppins
La magie est de retour dans ce classique réinventé de Disney où Mary Poppins (Emily Blunt) aide les enfants Banks à retrouver la joie de leurs jeunes années. Avec son ami Jack l'allumeur de réverbères (Lin-Manuel Miranda), elle ramène la joie dans les rues de Londres et tout devient possible... même l'impossible.
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Réalisé parRob Marshall
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Écrit parDavid Magee
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Produit parJohn DeLuca, Rob Marshall, Marc Platt
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DistributionEmily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Pixie Davies, Nathanael Saleh, Joel Dawson, Colin Firth, Meryl Streep