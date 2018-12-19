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Le retour de Mary Poppins

Tous publics

2h 10min

19 décembre 2018

Famille, Fantaisie, Comédie musicale

La magie est de retour dans ce classique réinventé de Disney où Mary Poppins (Emily Blunt) aide les enfants Banks à retrouver la joie de leurs jeunes années. Avec son ami Jack l'allumeur de réverbères (Lin-Manuel Miranda), elle ramène la joie dans les rues de Londres et tout devient possible... même l'impossible.

Rated: Tous publics
Durée: 2h 10min
Date de sortie: 19 décembre 2018

  • Réalisé par

    Rob Marshall

  • Écrit par

    David Magee

  • Produit par

    John DeLuca, Rob Marshall, Marc Platt

  • Distribution

    Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Pixie Davies, Nathanael Saleh, Joel Dawson, Colin Firth, Meryl Streep

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