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La Reine des Neiges II

Tous publics

1h 44min

20 novembre 2019

Action et aventures, Animation, Famille, Fantaisie, Comédie musicale

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? Quelles vérités sur son passé attendent Elsa tandis qu'elle fait un saut dans l'inconnu, à travers les forêts enchantées et les mers sombres au-delà d'Arendelle ? Les réponses l'attirent, mais menacent aussi son royaume. Avec Anna, Kristoff, Olaf et Sven, elle se prépare à affronter un dangereux voyage, mais prometteur. Dans La Reine des Neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne soient trop puissants pour le monde. Dans La Reine des Neiges 2, elle espère qu'ils seront suffisants.

Rated: Tous publics
Durée: 1h 44min
Date de sortie: 20 novembre 2019

  • Réalisé par

    Chris Buck, Jennifer Lee

  • Écrit par

    Jennifer Lee

  • Produit par

    Peter Del Vecho

  • Distribution

    Dany Boon, Emmylou Homs, Charlotte Hervieux, Donald Reignoux, Sama Jackson, Prisca Demarez, Pierre Tessier, Anne Barbier, Gauthier Battoue, Meaghan Dendraël, Nicolas Justamon, Paul Borne, Serge Biavan, Juliette Davis, Elisa Bardeau, AURORA, Bernard Alane, Guillaume Beaujolais, Tom Trouffier, Magali Bonfils

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