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La Reine des Neiges II
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? Quelles vérités sur son passé attendent Elsa tandis qu'elle fait un saut dans l'inconnu, à travers les forêts enchantées et les mers sombres au-delà d'Arendelle ? Les réponses l'attirent, mais menacent aussi son royaume. Avec Anna, Kristoff, Olaf et Sven, elle se prépare à affronter un dangereux voyage, mais prometteur. Dans La Reine des Neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne soient trop puissants pour le monde. Dans La Reine des Neiges 2, elle espère qu'ils seront suffisants.
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Réalisé parChris Buck, Jennifer Lee
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Écrit parJennifer Lee
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Produit parPeter Del Vecho
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DistributionDany Boon, Emmylou Homs, Charlotte Hervieux, Donald Reignoux, Sama Jackson, Prisca Demarez, Pierre Tessier, Anne Barbier, Gauthier Battoue, Meaghan Dendraël, Nicolas Justamon, Paul Borne, Serge Biavan, Juliette Davis, Elisa Bardeau, AURORA, Bernard Alane, Guillaume Beaujolais, Tom Trouffier, Magali Bonfils