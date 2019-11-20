La Reine des Neiges II

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? Quelles vérités sur son passé attendent Elsa tandis qu'elle fait un saut dans l'inconnu, à travers les forêts enchantées et les mers sombres au-delà d'Arendelle ? Les réponses l'attirent, mais menacent aussi son royaume. Avec Anna, Kristoff, Olaf et Sven, elle se prépare à affronter un dangereux voyage, mais prometteur. Dans La Reine des Neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne soient trop puissants pour le monde. Dans La Reine des Neiges 2, elle espère qu'ils seront suffisants.