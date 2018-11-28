Casse-Noisette et les quatre royaumes

Dans l'adaptation Disney du classique Casse-Noisette, Clara veut récupérer une clé unique qui permet d'ouvrir une boîte renfermant un cadeau précieux. Un fil doré la mène dans un univers parallèle où la clé tant convoitée disparaît aussitôt. Clara rencontre un soldat, une armée de souris et les Régents de Trois Royaumes magiques, mais elle doit s'aventurer dans l'affreux Quatrième royaume où vit la tyrannique Mère Gingembre, afin de retrouver sa clé et restaurer la paix dans ce monde tourmenté.