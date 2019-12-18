* Abonnement requis | Offres dès 6,99 EUR par mois.

Star Wars : l'ascension de Skywalker (Épisode IX)

Tous publics

2h 22min

18 décembre 2019

Action, Aventures, Science-fiction

Lucasfilm et le réalisateur J.J. Abrams unissent de nouveau leurs forces pour embarquer le spectateur dans un voyage épique vers une galaxie lointaine, très lointaine. Dans Star Wars : l'ascension de Skywalker, dernier acte captivant de la prodigieuse saga Skywalker, de nouvelles légendes voient le jour. L'ultime combat pour la liberté est à venir.

Rated: Tous publics
Durée: 2h 22min
Date de sortie: 18 décembre 2019

  • Réalisé par

    J.J. Abrams

  • Écrit par

    Derek Connolly, Colin Trevorrow, Chris Terrio, J.J. Abrams

  • Produit par

    Kathleen Kennedy, J.J. Abrams, Michelle Rejwan

  • Distribution

    Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid, Billy Dee Williams, Greg Grunberg, Shirley Henderson, Billie Lourd, Dominic Monaghan

Vidéos

En savoir plus sur nos films :

Suivez Disney sur:

Facebook
Instagram
X.com
Pinterest
Youtube