Star Wars : l'ascension de Skywalker (Épisode IX)

Lucasfilm et le réalisateur J.J. Abrams unissent de nouveau leurs forces pour embarquer le spectateur dans un voyage épique vers une galaxie lointaine, très lointaine. Dans Star Wars : l'ascension de Skywalker, dernier acte captivant de la prodigieuse saga Skywalker, de nouvelles légendes voient le jour. L'ultime combat pour la liberté est à venir.