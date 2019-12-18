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Star Wars : l'ascension de Skywalker (Épisode IX)
Lucasfilm et le réalisateur J.J. Abrams unissent de nouveau leurs forces pour embarquer le spectateur dans un voyage épique vers une galaxie lointaine, très lointaine. Dans Star Wars : l'ascension de Skywalker, dernier acte captivant de la prodigieuse saga Skywalker, de nouvelles légendes voient le jour. L'ultime combat pour la liberté est à venir.
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Réalisé parJ.J. Abrams
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Écrit parDerek Connolly, Colin Trevorrow, Chris Terrio, J.J. Abrams
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Produit parKathleen Kennedy, J.J. Abrams, Michelle Rejwan
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DistributionCarrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid, Billy Dee Williams, Greg Grunberg, Shirley Henderson, Billie Lourd, Dominic Monaghan