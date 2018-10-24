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Jean-Christophe et Winnie

Tous publics

1h 44min

24 octobre 2018

Drame, Famille, Fantaisie

Dans ce conte de Disney qui met du baume au coeur, Jean-Christophe, le jeune garçon qui a vécu tant d’aventures dans la Forêt des Rêves Bleus, a grandi et s’est perdu. A présent, il ne peut compter que sur ses adorables animaux en peluche pleins de vie, Winnie l’Ourson, Tigrou, Porcinet et le reste de la bande pour raviver leur amitié et lui rappeler les innombrables journées de son enfance passées à imaginer des histoires, du temps où rien faire menait souvent à ce qu'il y avait de mieux à faire.

Rated: Tous publics
Durée: 1h 44min
Date de sortie: 24 octobre 2018

  • Réalisé par

    Marc Forster

  • Écrit par

    Alex Ross Perry, Tom McCarthy, Allison Schroeder

  • Produit par

    Brigham Taylor, Kristin Burr

  • Distribution

    Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss, Oliver Ford Davies, Ronke Adekoluejo, Adrian Scarborough

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