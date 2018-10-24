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Jean-Christophe et Winnie
Dans ce conte de Disney qui met du baume au coeur, Jean-Christophe, le jeune garçon qui a vécu tant d’aventures dans la Forêt des Rêves Bleus, a grandi et s’est perdu. A présent, il ne peut compter que sur ses adorables animaux en peluche pleins de vie, Winnie l’Ourson, Tigrou, Porcinet et le reste de la bande pour raviver leur amitié et lui rappeler les innombrables journées de son enfance passées à imaginer des histoires, du temps où rien faire menait souvent à ce qu'il y avait de mieux à faire.
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Réalisé parMarc Forster
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Écrit parAlex Ross Perry, Tom McCarthy, Allison Schroeder
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Produit parBrigham Taylor, Kristin Burr
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DistributionEwan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss, Oliver Ford Davies, Ronke Adekoluejo, Adrian Scarborough