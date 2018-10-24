Jean-Christophe et Winnie

Dans ce conte de Disney qui met du baume au coeur, Jean-Christophe, le jeune garçon qui a vécu tant d’aventures dans la Forêt des Rêves Bleus, a grandi et s’est perdu. A présent, il ne peut compter que sur ses adorables animaux en peluche pleins de vie, Winnie l’Ourson, Tigrou, Porcinet et le reste de la bande pour raviver leur amitié et lui rappeler les innombrables journées de son enfance passées à imaginer des histoires, du temps où rien faire menait souvent à ce qu'il y avait de mieux à faire.