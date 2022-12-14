Avatar: la Voie de l'Eau

Avatar : la Voie de l'Eau atteint de nouveaux sommets et explore des dimensions inconnues. James Cameron retourne dans le monde de Pandora pour une aventure pleine d'action et d'émotion. Se déroulant plus d'une décennie après les évènements du premier opus, Avatar : la Voie de l'Eau raconte l'histoire de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les ennuis qu'ils tentent de fuir, les distances parcourues pour assurer leur sécurité, les batailles menées pour survivre et les tragédies endurées. Le film offre l'occasion d'une immersion dans les paysages à couper le souffle de Pandora où les spectateurs découvrent de nouvelles cultures Na'vi et des créatures marines exotiques peuplant les océans majestueux. Nommé pour de nombreux oscars, dont celui du Meilleur Film, le film réalisé par James Cameron est devenu le troisième plus gros succès au box office de tous les temps et une référence en matière d'effets spéciaux. Produit par Cameron et son partenaire de longue date, Jon Landau, la production Lightstorm Entertainment met en scène Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis et Kate Winslet. De jeunes talents rejoignent cette équipe d'illustres comédiens adultes : Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass et Jack Champion. Avertissement : Certaines scènes contiennent des lumières clignotantes susceptibles d'affecter les spectateurs photosensibles.