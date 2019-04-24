Avengers : Endgame
La quatrième aventure de la saga Avengers est l'aboutissement de 22 films Marvel interconnectés et l'apogée d'un voyage épique. Les héros de la Terre comprennent à quel point notre réalité est fragile, et quels sacrifices elle impose, dans une histoire de camaraderie et de travail en équipe pour triompher d'un obstacle impossible malgré leurs différences.
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Réalisé parAnthony Russo, Joe Russo
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Écrit parChristopher Markus, Stephen McFeely
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Produit parKevin Feige
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DistributionRobert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Chris Hemsworth, Paul Rudd, Chadwick Boseman, Brie Larson, Tom Holland, Evangeline Lilly, Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Karen Gillan, Zoë Saldana, Tessa Thompson, Rene Russo, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Danai Gurira, Benedict Wong, Pom Klementieff, Dave Bautista, Sean Gunn, Letitia Wright, John Slattery, Tilda Swinton